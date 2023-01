Võhmalane Ants Punning on ukrainlasi abistanud järjepanu juba 2014. aastast ning täiemahulise sõja algusest on ta Ukrainasse abi viinud 13 korral, tema initsiatiivil on jõudnud sinna tonnide viisi varustust ja maastureid. Aastavahetuse paiku viibis ta seal nädal aega ja käis esimest korda eesliinil, saamaks aimu varustusvajadusest.