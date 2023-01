Hedvig Hanson: unistades prügita kalmistust, kus austatakse nii elavaid kui surnuid

Metsakalmistu lähedal elades aga tean, et sel hetkelisel ilul on paraku oma hind. Keskkonnast hooliva inimesena paneb mu südame valutama vaatepilt, mis avaneb pärast seda hardust. Kalmistud ja selle ümbrus on täis plastist küünlatopse, mida lennutab tuul ja tassivad laiali linnud. Siinne metski on neid topse täis. Koristan, muidugi. Aga lisaks inetusele, mida saab mõnevõrra koristamisega leevendada, kaasneb plastist küünlatopsidega meeletu keskonnareostus.

NIMELT nokivad linnud topsipõhja katki, et sealt kätte saada küünlavaha, mida seal veel leidub. Olen näinud vareseid, kel topsid noka vahel, aga usun ka, et ega väiksem linnuke sellest rasvaampsust ära ütleks. Et parafiin on naftasaadus, julgen arvata, et see on nokalistele pigem kahjulik suutäis.