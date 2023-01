Suurpered jagavad toimetulekunippe

Parim toidukuludelt säästmise nipp on selle küsitluse tulemuste põhjal nädala menüü koostamine. «See koostatakse koos lastega, kõigi soove arvestades ning kõigepealt vaadatakse üle, mis on kodus olemas. Poes on säästvam käia õhtusel ajal, kui on juba tehtud allahindlusi, ning väiksemaid lapsi püütakse mitte kaasa võtta, et vältida emotsioonioste,» räägib Õunap.