Inflatsioon sunnib astuma ebamugavasse tsooni. See ei pruugi alati halb olla

Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch nendib, et teda ei sunni inflatsioon oma tõekspidamistes ja soovitustes kannapööret tegema, sest säästlik ja läbimõeldud planeerimine rahaasjades nõuab tähelepanu igal ajal. Ta räägib, et inimesel on keeruline mugavustsoonist välja tulla ning kui kõik on hästi, ei näe ta enamasti põhjust oma käitumist muuta. Inflatsioon sunnib aga kulutusi üle vaatama, mõtlema ja rahaasjadel hoolikamalt silma peal hoidma, seejärel juba ka paremini eesmärke seadma. Kui inflatsioon viib raha targema kasutamiseni, tekib ühtlasi seos keskkonnahoiuga.