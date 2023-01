Kehitame õlgu ja kütame edasi

Jah, tõsi, mõnigi autojuht võtab jala pedaalilt ning edasijõudnumad sõidavad isegi rööpast väljas. Aga see, kuidas juht käitub, pole ju leedlampidega kapotile kirjutatud. Parem karta kui kahetseda. Nii et järele jäävad hiilimine ja sööstmine. Paraku on kahetsusväärne mõnikord näha, kuidas sopavee saavad kaela eakad, kes sööste teha ei jaksa, või kuidas see lahmab otse lapsevankri peale.