Merit Laan ja Peeter Arro pälvisid kodanikuühiskonna autasu

Merit Laan on Punase Risti Viljandimaa seltsi koordinaator. Tänu tema tööle on vabatahtlikud hästi koolitatud ja naudivad oma tööd lastelaagrites, koolides ja lasteaedades, täiskasvanuid koolitades ja üritustel esmaabivalvet tehes.

Peeter Arro pälvis aasta vabatahtliku tunnustuse koos Tauno Rahnu ja Uuno Eiberiga kui Ajapaiga ühisloomeplatvormi kolm kõige aktiivsemat panustajat. Nad on aastate jooksul Ajapaigas piltide andmete täiendamisse pannud tuhandeid tunde.

"Iga vabatahtlik, kes toob kokku inimesed ja muudab meie elus midagi paremaks, teeb kogukonna ja Eesti tugevamaks. Möödunud aasta näitas, kui oluline vabatahtlike tegevus oli ja on – ühiskonnas mobiliseeruti Ukraina aitamiseks kohe ja kiiresti, meie vabatahtlikud ja vabakond olid paremini valmis kui riik. See on näide vabatahtliku panuse mõjust ja võimust kujundada ühiskondlikke hoiakuid ja suunata valitsuse tegevust," ütles siseminister Lauri Läänemets.