Viljandimaa näitab end Helsingi turismimessil

Viljandimaad turistidele tutvustava Visit Viljandi tiim on sel nädalavahetusel Helsingis Põhjamaade suurimal turismimessil Matkamess. Mess algas eile profipäevaga ning täna on see avatud kõigile reisihuvilistele tavakodanikele. Korraldajad ootavad kuni 50 000 inimest.