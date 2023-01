Jaanuari alguses tegid kardisõitjad Paala järvel proovisõite, lootes saada linnalt luba järvel treenimiseks. Nüüd on luba olemas ning kardisõitjad võivad nädalavahetusel järvejääl veeta neli tundi. Üks kohalik elanik leiab aga, et see pole mootorispordiks õige koht.