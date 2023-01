Nagu Voika nentis, tuleb viigipunkti üle õnnelik olla, arvestades, et see oli selle aasta esimene mäng ning vastasel oli lisaks koduväljaku eelisele ette näidata kaheksast senisest liigamängust kogutud täisedu. «Esimese mängu kohta läks meil väga hästi,» lausus ta. «Paus on pikk olnud ja tahtmine tagasi põllu peale saada kõva.»