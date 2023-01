Signe Riisalo: sellest aastast võidavad pensionärid lisaks 460 eurot

2019. aastal, mil end esimest korda riigikogu töösse opositsiooni poliitikuna sisse elasin, lubasime pensione järgmisteks valimisteks 200 euro võrra tõsta. Praeguseks saame öelda, et oleme selle lubaduse ellu viinud. Kui 2019. aasta alguses oli keskmine pension 448 eurot kuus, siis tänavu aprilliks tõuseb see 704 euroni kuus. See on enam kui 200 euro suurune tõus ning mitte pelk isetäituv ennustus, mis pensionide iga-aastase indekseerimise järel aset leiab, vaid 20 euro suuruse pensionide erakorralise tõusu ning soodsate majandustingimuste (mis pensione indekseerimise järel kasvatab) konkreetne tulem.