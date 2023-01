Repliik ⟩ Kõige parem kriitik

Siinkohal meenub ikka ja jälle Sulev Nõmmiku 1979. aastal valminud «Siin me oleme». Nõmmiku loominguga käis tollane kriitika ümber halastamatult, kohati lausa uskumatult jõhkralt. Humorist Priit Aimla on öelnud, et Nõukogude ajal oleks kriitikutel olnud nagu mingi võistlus, kes oskab tema töö kohta kõige halvemini öelda. Nimetatud filmi kohta otsustas kunstinõukogu, et see võiks sobida ainult alghariduse ja psüühiliste häiretega inimestele. Nüüdseks on «Siin me oleme» kultusfilm, mida teab peast vist küll iga eestlane.