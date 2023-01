PÕHJA-SAKALA ⟩ Valla ja selle eksjuhi 750 päeva tagasi sündinud kohtuasi jõudis avaistungini

Aasta varem vallavanema ameti talle umbusalduse avaldamise tõttu kaotanud Aavasalu nimetas enda pihta sihitud väiteid valeks, nentis, et need kahjustavad tema mainet, ning pöördus 2021. aasta 1. aprillil kohtusse. Kaebust ei esitanud ta aga mitte Rahula, Toomi või teemast kirjutanud ajalehe, vaid vallavalitsuse vastu. Oma au ja väärikuse taastamiseks soovis ta, et vald lükkaks 2020. aasta 29. detsembri Sakalas ilmunud väited ümber ning maksaks kahjutasu, mille määraks kohus. Kohtuniku sõnul on läbi käinud summa 10 000 eurot.