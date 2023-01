Populaarseima maakodu leiab Mähma külast

"Viljandimaa ja ka teiste maakondade statistika näitab, et enim vaatavad inimesed eramaja müügi kuulutusi, kuid tehinguid tehti mullu kõige rohkem ikkagi korteritega," nentis Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe. Tema sõnul soovib eestlane endale privaatset eluaset, paraku seavad võimalused valiku juures piirid.

Viljandimaa populaarseim müügikuulutus oli mullu see, milles pakuti omanäolise arhitektuuriga ühetoalist suvilat Viljandi vallas Mähma külas hinnaga 35 000 eurot.

Kinnisvara24 portaalist tutvuti väga palju ka Viljandi vallas, Viljandist 10 kilomeetri kaugusel Mustapali külas müüdava maakoduga, mille hind oli 188 000 eurot. Kuulutuses iseloomustati seda maja kui maakodu suure M-ga. Maakodu, kus on endiste aegade energiat ja väge. Veel oli kirjas, et talukohas on ka saun ja tiik.