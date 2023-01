Katri Smitt avab Kondase keskuses näituse

Kunstnik ütleb, et trotsides ümbritsevat kiirusekultust võib sel väljapanekul näha midagi metsikult aeglast: punkt punkti ja kriips kriipsu järel tasapisi käsitsi joonistatud miniatuurseid abstraktseid maailmu.

"Mulle meeldib mõelda loomingust kui mängust. Mängust, mida tuleb ühtaegu kergelt ja viimseni tõsiselt võtta. Sest just selles peitubki mängu ilu. Kui sel viisil kõike välja pannes mängida, võib vahel justkui muuseas juhtuda, et nii enesele ka tiivad leiame," on kunstnik näituse tutvustuseks kirjutanud. "Krigale-kurr on minu mäng, mida mitu aastat ennastunustavalt mänginud olen. Neis abstraktsetes joonistustes põimuvad juhuslik ja teadlik, värv ja joon, väga kiire ja väga aeglane."

Miks just krigale-kurr – väljaütlemiseks keerukas, tähenduseta täherida, mis naljalt meeldegi ei jää? "Soovin, et alles piltide kaudu tekikski nimele sisu ja et ka meelde ei jääks mitte pealkiri, vaid nägemismulje kaudu leitud isiklik tähendus sellele. Jätan oma tööd sõnul seletamata, sest tahan vaatajaga suhestuda vahetu visuaalse kogemuse kaudu. Neid pilte silmitsedes olete minu külalised ja teekaaslased ning kui väga hästi läheb, siis mõnel hetkel ehk koguni lennukaaslased."

