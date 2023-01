Linnavalitsus ootab veel toetust mälestussamba taastamiseks

Linnapea Madis Timpson tänab neid, kes on juba oma panuse andnud. "Suur tänu kõigile viljandimaalastele, siit pärit inimestele ning ettevõtjatele ja organisatsioonidele, kes on leidnud viisi toetada mälestussamba taastamist. See on oluline sümbol, mäletamaks neid ligi 800 ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaaga seotud rahvaväelast, kes Eesti vabadussõjas elu kaotasid," ütles ta. "Selleks aga, et tagada vabadussõjas langenute mälestussamba taastamine ja avamine sel aastal, kutsun teid, armsad inimesed, selles protsessis osalema. Iga panus on oluline, et ühisel jõul see oluline sümbol püstitada."