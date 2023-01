Jüri Hansen: Põrgupõhja Jürka ja Põhja-Sakala vald ehk Lahmuse kooli tulevik

Lahmusele on välja ehitatud suurepärane kompleks, mõeldes just laste erilisusele. Seejuures ulatas Eesti riigile abikäe Norra riik. Just Norra abiga renoveeriti õpilaskodu, toimetulekumaja ja käsitöömaja. Lapsed, kes Lahmusel õpivad, vajavad oma tunnetega hakkamasaamiseks rohkem ruumi, individuaalsust ja inimlikku lähedust. Põhirõhk õppetöös on pandud nende oskuste arendamisele.