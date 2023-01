Kodust kaasa võetud internet lubab kaugtööd teha palmi all automajas

See valgest kaubikust ehitatud matkaauto on juba pool aastat olnud Mirell Põllumäe ja Dmitri Lobanovi kodu, millega nad mööda Euroopat seiklevad.

Elu ilma järgi seadmine ja talve saabudes soojale maale põrutamine võib tunduda nii mõnelegi kättesaamatu unistus, ent Abja-Paluojalt pärit Mirell Põllumäe koos oma elukaaslase, Tallinna noormehe Dmitri Lobanoviga on just sellise sihi võtnud. Igapäev lõunas on nende sõnul soodsamgi kui Eestis ning töökohta vahetama ei pea, sest töötada saab kodukontoris.