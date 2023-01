Kuusekäbisid ei ole kogutud juba 2020. aastast, sest kahjureid on olnud viimastel aastatel palju. "See on loomulik protsess. Kahjurite hävimine võtab aastaid, et saaks jälle terveid seemneid korjata," ütles riigimetsa majandamise keskuse (RMK) taimla- ja seemnemajanduse osakonna juhataja Esko Krinal.