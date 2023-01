Mulgi uisumaraton lükkub edasi

Ürituse peakorraldaja Kristjan Kivistik ütles, et ilmaprognoosi kohaselt on nädalavahetusest järgmise pühapäevani pidevalt miinuskraade ja seega loodetakse võistlus korraldada järgmise nädala pühapäeval, 29. jaanuaril.

Korraldaja tõdes, et kuna uisumaratoni esialgu suurelt välja ei reklaamitud, oli laupäevaks registreerunud vaid 26 võistlejat, aga kui järgmisel nädalal võib jääoludes kindel olla, kuulutatakse üritust laiemalt ning 300 uisutajat peaks ikka kohale tulema. Ta lisas, et päris ära maratoni jätta ei taheta, sest saadud on juba ka toetusraha. "Kui ikka Kultuurkapital meie tegemist toetab, siis see motiveerib."