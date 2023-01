Viljandimaa veebipolitseiniku Elerin Tetsmanni sõnul on lekkinud paljastava sisuga pilt tehtud ühest Viljandimaa kooliõpilasest. "Kui see juba niimoodi rändama läheb, siis avalikud postitused saame me maha võtta, aga privaatsetele vestlusringidele me ligi ei pääse," nentis ta.