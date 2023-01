Ühismeedias levib hoiatav kirjeldus Viljandis Uueveski piirkonnas toimunud juhtumitest, kus võhivõõras on inimeste koju sisse astunud ning seal ringi vaatama hakanud.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk märkis, et politseinikud on Uueveski piirkonda puudutavat postitust märganud ning selle asjaolud on täpsustamisel.