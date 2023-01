Konkurss ootab lapsi 112 tegema

Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul on lapsed aina teadlikumad sellest, kuhu abi korral pöörduda. "Lapsed on tublid hädaabinumbrile helistajad. Nad kuulavad tähelepanelikult päästekorraldaja juhiseid ning täidavad väga hoolikalt saadud korraldusi, kuniks saabub politsei, pääste või kiirabi. Just kuulamisoskuse poolest on lapsed suurepäraseks eeskujuks täiskasvanutele," ütles ta ning lisas, et rõõmsaks teevad ka need näited, kui laps helistab hädaabinumbrile, et teavitada abivajajast või mõnest korrarikkumisest. "See näitab, et kasvamas on põlvkond, kes märkab enda ümber toimuvat ja hoolib oma kodukandi turvalisusest."