Tundmatu mees ahistas vanalinnas hilisõhtul naisi

Viljandi jaoskonna menetlusgrupi juht Meelis Lill rääkis, et esimene juhtum leidis aset kella 20 paiku, kui noorepoolne mees lähenes Viljandi laululava lähedal tänaval liikuvale naisele ning katsus teda. Naine ehmatas ning mees kõndis minema.

Viimasest juhtumist on info jõudnud ka ühismeediasse, kus kannatanu kutsub linlasi ettevaatlikkusele. Ta kirjutab, et järsku haarati teda selja tagant ja pandi käsi või käed suu peale. Toimus rüselus. Ta ei saanud aru, mis oli ründaja motiiv, kuid käekotti, mis oli tal risti üle õla, too kätte ei saanud. Naine suutis ennast vabaks rabelda ja jooksis karjudes Reinu teelt edasi Männimäe poole, kuhu ründaja õnneks ei järgnenud.