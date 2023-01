"Kuulsuse narrid" tõusis avanädalal edetabeli etteotsa

"Eestlased on kodumaiseid filme alati armastanud ja neid käiakse ikka kinos vaatamas. "Kuulsuse narrid" on just selline lõbus, muhe ja suviselt sume komöödia, mis sobib ideaalselt praeguste trööstitute talveilmade sisustamiseks," rääkis Diener. "Nädalavahetuse ja eellinastuste tulemus on paljulubav ja filmi eluiga kinosaalides on kindlasti pikk."