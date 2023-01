Vestlus Jana Guzanovaga, kes on Jakobsoni gümnaasiumi 2009. aasta vilistlane, kisub tahes-tahtmata rupskite peale, ning peab tunnistama, et hiljuti Eesti esimeseks meisterkokaks tituleeritud naine räägib neist nii isuäratavalt, et see ajab kõhu tühjaks küll.