PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Põhja-Sakalat ei hukuta mitte raha-, vaid poliitkriis

Suure-Jaani Tervisekoda koos veekeskusega on suuresti Põhja-Sakala valla probleemide allikas. Täna hakatakse just seal valla päästeplaani arutama.

Esmaspäeva õhtul teatasid kaheksa Põhja-Sakala valla opositsioonipoliitikut, et nemad ei osale vallavanema koostatud valla päästepaketi arutelul. Tunda on solvumist selle peale, et volikogu esimees pole võtnud arutlusele opositsionääride esitatud eelnõusid, ning ette heidetakse seda, et volikogu liikmeid kutsutakse justkui suvalisi töödokumente arutama.