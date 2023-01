Kuidas päästa Põhja-Sakala valda? Vallavanem koostas valusa rahasäästuplaani

Sisuliselt peavad volikogu liikmed lähemate päevade jooksul otsustama, kas mõistlikum on alustada valla saneerimist ja anda sisuliselt kogu majanduslik juhtimine rahandusministeeriumile, kes teeb siis valla rahvale valusaid otsuseid, või teha need ise.

Oma ettepanekute puhul rõhutab vallavanem Karel Tölp, et need tuleks ette võtta paketina, sest selline kokkuhoid annaks tõuke uueks arenguks ja seda paketti koostades on ta ka jälginud, et hõlmatud oleksid kõik valla piirkonnad.