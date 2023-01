Repliik ⟩ Kehvad tavad

Ohkad ja asud bussipiletit ostma. Igaks juhuks tasub see ette ära osta – rahval seisavad autod ju järjest enam jõude. Veebileht ütleb, et kaheksa eurot. Nojah, mõned aastad tagasi sai sama pileti vist kuue euroga, aga mille hind siis ei oleks tõusnud. Hakkad maksma ja ... arve on 8,55, sest lisandub teenustasu. See paneb silmi pööritama: mille eest te mult teenustasu võtate, sõbrakesed? Selle eest, et ma pileti ise ja automaatsest süsteemist ostan? Kirjutage siis kohe ausalt, et pileti hind 8,55 eurot, ja kõigil asjaosalistel on pilt selge.