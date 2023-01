Kui pühapäevast ringlevad ühismeedas veel ilusad pildid ja videod uisutamisest, siis esmaspäeva kohta ütles Soomaa ettevõtja Aivar Ruukel, et ei julge enam inimesi jääle lasta. "Läbi jää kukkumise tõenäosus on suurem kui jää kandmise oma," nentis ta. Suures osas on jää peal vesi, nii et uisutamise võimalus on ka selle tõttu piiratud.