Ainsa Viljandimaa börsiettevõtte teatel on seoses maailma sündmustega, mille hulka kuuluvad ka sõda Ukrainas ja energiakriis, finantsturgudel tekkinud olukord, kus on vähetõenäoline, et õnnestuks ettevõtte järgmine kapitali avalikult kaasamine. Seetõttu otsib ta potentsiaalseid investoreid börsiväliselt, riskikapitali investorite, potentsiaalsete klientide ja teiste start-up-ettevõtete seast, kellega on võimalik mehitamata ja teleopereeritavat sõiduki edasi arendada.