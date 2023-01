Maakonna sündide arv purustas põranda

Senine maakonna sündide madalrekord oli püsinud 2013. aastast, mil registreeriti 391 lapse sünd, mullu tuli siin ilmale aga vaid 352 last. See on nende andmete kogumise aja jooksul kolmas aasta, kui Viljandimaal on registreeritud vähem kui 400 sündi, ning kõik need on olnud viimase kümnendi jooksul.

Eestis sündis mullu 11 588 last, mis on samuti 100 viimase aasta negatiivne rekord. Aasta tagasi tuli ilmale 13 138 last.

Viljandimaa sündide hulk on järjepidevalt vähenenud 1990. aastate algusest. Kui veel 1990. aastate esimesel poolel sündis maakonnas aastas üle 1000 lapse, siis selle sajandi hakul kahanes see arv 600 lähedale ning viimase kümne aasta jooksul on see olnud stabiilselt alla 500.