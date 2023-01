Vastulause ⟩ Helir-Valdor Seeder: õigustusi pole vaja, elu viivad edasi targad otsused ja lahendused

VILJANDI abilinnapea Tonio Tamra õigustab oma vastulauses veel kord Viljandi võimuliidu otsust tõsta lasteaia kohatasusid hoolimata sellest, et need on võrreldes naaberomavalitsusega juba kolm korda suuremad. Sotsiaaldemokraatide nimekirjas riigikogusse pürgiv abilinnapea eksitab lugejaid valimiseelsele ajale kohaselt protsendijutuga, justkui tasud väheneksid, aga tunnistab lõpuks siiski, et tasud suurenevad. Tõepoolest, lapsevanemad maksavad lasteaia kohatasu eurodes, mitte protsentides ning miks peab Viljandis kohatasu veelgi suurenema, jääb vastulausest selgusetuks.