Kultuuriakadeemia tudengid mängivad Tartus ühislavastust

"Minu jaoks on väga armas, et see lavastus tähendab meile kõigile midagi erinevat, kuid samas midagi sarnast," rääkis Anna Laura Alamets. "Meil oli väga huvitav katsetada üksteise töötamise dünaamikat, panna üksteist proovile või julgustada. Publiku ette jõuavad meie ühiselt läbikäidud teemad, küsimused ja kõhklused. Just tänu sellele, et me oleme nii erinevad, saime tabada midagi universaalset oma koha leidmise ja loomise kohta. Seega saab publik kaasa elada küll meie teekonnale, ent loodetavasti leida paralleele ka oma eriala ja tööga või saada julgust oma tee leidmiseks."