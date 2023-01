Jalgpallihallis on korraldatud ka ülelinnalisi ettevõtmisi. Novembris tähistati seal suure perepäevaga isadepäeva.

Ehkki Viljandi toasooja hind on aastaga kahekordistunud, on tunamullu avatud Männimäe jalgpallihalli küttekulu detsembri arve järgi otsustades isegi pisut vähenenud. Põhjus peitub temperatuuris, mis aasta eest oli hallis 15 ja nüüd on viie kraadi lähedal.