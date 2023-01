Põhja-Sakalas ilmuvad välja lepingu ja rahata kasutada antud vallamaad

Üks maatükk, mis tüli põhjustab, asub keset Olustveret. Fotol on see kitsas roheline viirg suure põllu otsas, mustavate aiamaade ääres. Kogu põllust moodustab see vähem kui kümme protsenti.

Olustvere teenindus- ja maamajanduskool on saanud 16 aastat tasuta harida umbes kolme hektarit Põhja-Sakala valla maad, ettevõtte Kõpu PM käes on aga igasuguse lepinguta olnud üle kümne hektari vallale kuuluvat maad. Päev enne jõululaupäeva üleskerkinud teema on jõudnud volikogu eelnõudeni, mille on esitanud opositsioon ja mida on ette valmistamas vallavalitsus.