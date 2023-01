Tuul ja vihmasadu koguvad hoogu

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–11, puhanguti 13 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul kagusse ja tugevneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, sekka võib tulla lund ja sadu on paiguti tugev. Õhtul lääne poolt alates sadu hõreneb ja pilvkattesse on oodata selgimisi. Puhub kagu- ja lõunatuul 7–12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 1–5 kraadi.