"Ma olen viimasel ajal paljudel tänuüritustel käinud, aga see siin on erinev, sest kohal on kaks kõige tähtsamat inimest – minu naine Daire ja minu isa Kalju. Suuresti tänu neile olen ma saavutanud nii palju," lausus reede õhtul Mustla rahvamajas Viljandimaa kultuuripärli saanud motomees Kert Varik.