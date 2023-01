Mees, kes kannab vanameistri teatepulka edasi rohkemgi kui vääriliselt

Kes on see mees, kes kõnnib palliplatsi kõrval edasi-tagasi, närib närviliselt nätsu, haarab aeg-ajalt peast kinni, pragab mängijatega ja teeb tribüünil trepijooksu? Jah, see on Viljandi HC peatreener Marko Koks. Just niisuguse keevalisena on harjunud teda nägema käsipallipublik. Teadmata, et pärast lõpuvilet on ta hoopis teine inimene.