Viljandi vallavalitsus otsib aasta tegu

2021. aasta Viljandi valla aasta teoks kuulutati populaarne kalakohvik Võrtsu Sahver. Veebruaris tehtud pildil on kalakohviku pidajad Priit ja Maria Laur ning vallavanem Alar Karu ja abivallavanem Irma Väre.

Viljandi vallavalitsus andis kodulehel teada, et kutsub kõiki elanikke ja valla sõpru 2022. aastale tagasi vaatama ning kaasa mõtlema, et selgitada välja see sündmus, ettevõtmine või saavutus, mis võiks pälvida Viljandi valla aasta teo tiitli.