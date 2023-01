Üheksa kuu jooksul, mil Viljandis on biojäätmete liigiti kogumine olnud kohustuslik, on toidujäätmete konteineri muretsenud endale 330 klienti, mida prügivedaja hinnangul on väga vähe. Linnavalitsusel pole ülevaadet, kui palju on majapidamisi, kus biojäätmeid kogutakse kompostritesse, ja kui palju neid, kes biojäätmeid ei kogu.