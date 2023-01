Treenerid pakuvad tasuta suusaõpet

"Päris võimas, kuidas see on suusakogukonna poolt käima läinud," nentis Kaupo Tammemäe, kes on Viljandimaa programmi üks vedajaid ja treenereid. "Treenerid võtavad selle mahu ju igapäevase töö kõrvalt, et anda Eestimaa inimestele suusaõpet, et suusarajad oleks inimesi täis."