Talispordihooaeg käib täis­tuuridel. Lumevaip sadas varakult maha ja külm on kaanetanud veekogud, nii et suusa- ja uisutriipe vedada on saadud kohe mõnuga. Lund jagub, võimalused on – ja need on lausa kodulinnas. Suusarajad, hiigelliuväli Viljandi järvel, tõstukiga lumepark Huntaugu mäel … Üsna lähedal on Soomaa liuväljad ja ka suuremat sorti suusakeskused. Eesti mõistes, muidugi.