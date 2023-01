Esmaspäeva õhtul võis näiteks ühes Viljandi Selveris näha, et äsja alanud kampaania toodete riiulid olid õhtuks põhimõtteliselt tühjaks ostetud. Aktsiaseltsi Selver kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul on käimasolevate laadapäevade ajal märgata klientide väga suurt huvi kampaaniatoodete vastu. Nende osa on viimase aastaga inimeste ostukorvis tunduvalt kasvanud ning vähem tehakse emotsioonioste. Samuti tarbitakse vähem premium-tooteid ja gurmeekaupu ning vaadatakse hoolega toodete kilo- ja liitrihinda.