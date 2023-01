Mati Ilisson: Mulgi vallavalitsus nörritas aastavahetusel elanikke

SELLE LOO ajendiks on 7. jaanuaril Sakalas ilmunud artikkel «Kärpekääride vahele jäänud Lilli rahvas on nördinud» ja Mulgi vallavalitsuse katse korraldada kiiresti ümber külaelu toetav võrgustik. Millegipärast sooviti viimati mainitut teha segadust külvates, oma volituste piire ületades ning kodanikke ja avalikkust eksitades. Õnneks näitavad inimesed järjest enam üles kodanikuaktiivsust ja ühtekuuluvust ning on asunud vastu seisma tekitatud ebaõiglusele.