Kohtume temaga ühel külmal talvehommikul Leola ärimaja keldrikorruse kaupluses Ambient, kus ta müüb plaate ja korraldab kuulamisõhtuid. Valgest plaadimängijast kõlavad mahedad elektroonilised helid, lakke on projitseeritud tähistaevas, õhus hõljub viiruki hõng. Et oleme enam-vähem ea- ja mõttekaaslased, ei hakanud me teietamisele aega kulutama.