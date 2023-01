VASTULAUSE ⟩ Tonio Tamra: miks tunduvad Seedrile otsused, mis seni tundusid head, nüüd mõru uusaastakingina?

Viljandi lasteaedade kohatasu on juba aastaid olnud seotud miinimumpalgaga sellepärast, et tagada lasteaedade materiaalne toimetulek ka elukalliduse kasvu korral. Kahel eelmisel aastal pole siin lasteaia kohatasu tõstetud. 2021. aastal sellepärast, et riik ei tõstnud miinimumpalka. 2022. aastal küll miinimumpalk tõusis, kuid praegune linnavalitsus otsustas minna teises suunas. Uus linnavõim asus ellu viima koalitsioonilepingus lubatud kohatasu vähendamist ning osas lasteaedades langes kohatasu 13 protsendilt miinimumpalgast 11,61 protsendile, osas 12 protsendilt miinimumpalgast 10,72 protsendile. See oli esimene samm selleks, et alandada kohatasu 10 protsendile miinimumpalgast, mis on kirjas koalitsioonileppes, ning eesmärk püsib.