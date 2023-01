Viljandi HC riisus aasta parimate valimisel koore

Käsipalli liidult saadud tiitlite kuhi on klubil aus ja rohke. Aasta parima treeneri tiitlit kandev Viljandi HC peatreener Marko Koks jäi õnnitlusi vastu võttes üsna tagasihoidlikuks. "Aasta oli selline …" lausus ta nagu vana rahu ise ning lisas, et klubil on tunnustuse üle hea meel. "Iga selline tähelepanu näitab, et midagi on õigesti tehtud – ikka on hea, kui märgatakse."