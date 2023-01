Viljandi ja parkimine – see on ikka kirgi kütnud teema ning eks igaühel olegi oma arvamus, kuidas ja mis on sobilik. On küll märgid ja jooned, aga kui häda käes ja sihtpunkt lähedal, on nii mõnigi silma kinni pigistanud ning, tõsi, mitte üksnes Viljandis – lihtsalt mujal on trahvisaamisvõimalus suurem.