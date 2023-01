Mulgi valla juhtimisvõime illustratsiooniks on suur kärpeplaan ning seda ennekõike külaelu eksistentsi arvelt. Vallavanema sõnul on majandusliku seisu halvenemine põhjustatud kulude kasvust. Mõistagi, kulud on kasvanud. Ei tohi aga karta suuri väljaminekuid, vaid hoopis nigelaid sissetulekuid.