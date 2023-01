Olen suure huviga jälginud debatte nii lasteaia kohatasu kui ka toidu maksumuse üle. Mitmes omavalitsuses on asutud mängima mängu, kus opositsioon teatab rahvale, et tema küll lastega seotud kulusid ei tõstaks. Et koalitsioon on paha ning teeb häbiväärse teo, kui otsib lasteaiaõpetajate palkade tõusu katteks tulu just lastevanematelt.